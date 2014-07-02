РНБО: Росія створює під Сімферополем військову базу для підготовки диверсантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

«На території РФ за допомогою парламентських та політичних сил, неурядових організацій продовжується широка кампанія з підтримки терористичних рухів у східних регіонах України з відповідною організацією масових акцій, збором коштів та інших видів допомоги бойовикам», - зазначив він.

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Лисенко наголосив, що «російська сторона продовжує використовувати територію Криму для вербування найманців, їх підготовки, озброєння і переправлення на схід України».

«З цією метою під Сімферополем створюється військова база з підготовки диверсантів для здійснення терористичної діяльності на материковій частині України», - додав речник РНБО.