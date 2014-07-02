Держприкордонслужба закрила рух через пункт пропуску "Ізварине"

Як йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури, дане рішення прийнято у зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території області.

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Мінінфраструктури просить автомобільних перевізників прийняти до відома цю інформацію при плануванні перевезень через цей пункт пропуску.

Нагадаємо, сьогодні неподалік від пункту пропуску "Ізварине" бойова машина піхоти (БМП) підірвалася на фугасі, в результаті чого поранено 4 військових сил АТО. Крім цього терористи обстріляли цей прикордонний пункт з гаубиць.