Біля пункту пропуску "Ізварине" при підриві БМП на фугасі поранено 4 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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За його словами, крім того, бойовики обстріляли цей прикордонний пункт з гаубиць. З боку сил АТО втрат немає.

У той же времяпресс-секретар РНБО повідомив, що сьогодні в зоні проведення АТО терористи з мінометів і стрілецької зброї обстріляли конвої українських військових. В обох випадках атаки були відбиті, втрат серед військовослужбовців немає, дані про втрати з боку бойовиків уточнюються.