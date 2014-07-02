Біля пункту пропуску "Ізварине" при підриві БМП на фугасі поранено 4 військових
17:50, 02 липня 2014Політика
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В Луганській області, недалеко від прикордонного пункту пропуску "Ізварине", бойова машина піхоти (БМП) підірвалася на фугасі, в результаті чого поранено 4 військових сил АТО.
Неподалік від пункту пропуску "Ізварине" БМП сил АТО підірвалася на фугасі / фото Державна прикордонна служба України
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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За його словами, крім того, бойовики обстріляли цей прикордонний пункт з гаубиць. З боку сил АТО втрат немає.
У той же времяпресс-секретар РНБО повідомив, що сьогодні в зоні проведення АТО терористи з мінометів і стрілецької зброї обстріляли конвої українських військових. В обох випадках атаки були відбиті, втрат серед військовослужбовців немає, дані про втрати з боку бойовиків уточнюються.
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