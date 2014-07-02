Берлінська конференція вказує шлях до припинення вогню - Штайнмаєр
21:56, 02 липня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франц-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що берлінська конференція щодо кризи в Україні відпрацювала заходи, які прокладуть шлях для сталого та взаємного припинення вогню.
Reuters
Про це Штайнмайєр повідомив на своїй сторінці в Твіттері після завершення конференції, яка відбулася в Берліні в середу за участю міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.
"Берлінська конференція виробила заходи, які вказують шлях до „сталого та взаємного припинення вогню", - написав він.
Раніше повідомлялося, що Клімкін, Фабіус, Штайнмаєр і Лавров ухвалили декларацію за підсумками конференції.
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