Берлінська конференція вказує шлях до припинення вогню - Штайнмаєр

21:56, 02 липня 2014
Політика
0 0

Міністр закордонних справ Німеччини Франц-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що берлінська конференція щодо кризи в Україні відпрацювала заходи, які прокладуть шлях для сталого та взаємного припинення вогню.

Reuters

Про це Штайнмайєр повідомив на своїй сторінці в Твіттері після завершення конференції, яка відбулася в Берліні в середу за участю міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.

"Берлінська конференція виробила заходи, які вказують шлях до „сталого та взаємного припинення вогню", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Клімкін, Фабіус, Штайнмаєр і Лавров ухвалили декларацію за підсумками конференції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter