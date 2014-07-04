На знищеному блокпосту під Слов'янськом знову протистояння

За словами військових, які тут служать "на пальцях можна перерахувати дні, коли було спокійно". У момент обстрілу на блокпосту працював журналіст Радіо Свобода.

"Можуть бути одиночні вистріли, так звана нічна чистка, тобто обстріл після десятої вечора. Ну і були серйозні бої. Слава Богу, можливо, не так часто, але 26 червня був бій, який навіть спеціалісти, які пройшли кілька воєн, сказали, що був дуже серйозний бій", – розповів гвардієць Валерій Самойленко.

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26 червня сепаратисти з танків завдали удар по блокпосту. Тоді 4 людини загинули, 5 отримали поранення. Військові ухвалили рішення відійти з території блокпосту. Учасники того протистояння розповіли, що першими ж танковими пострілами були знищені два БТР, які могли протистояти танкам.

За кілька днів військові повернули контроль за блокпостом. Тепер, кажуть, укріпили власні позиції. Також, запевнили, що мають козир, який використають в разі атаки на них. Втім, розповісти, про що саме йдеться – відмовились.