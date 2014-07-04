Шуфрич заявив, що відновлення АТО зірвало переговори з терористами

Про це в ефірі телеканалу Україна заявив народний депутат Нестор Шуфрич.

За його словами, 30 червня вночі переговорники готувалися або через Ростов-на-Дону, або через Запоріжжя їхати на третю зустріч з "лідерами" ДНР і ЛНР.

"О 22:30 несподівано для всіх нас було перервано перемир'я, і була відновлена ​​активна фаза антитерористичної операції. У цих умовах говорити про поїздку в Донецьк, тим більше, з іноземними представниками, не доводилося, хоча ми висловили свою готовність їхати", - заявив Шуфрич.

Читайте такожШуфрич розповів, хто уповноважив Медведчука вести переговори в Донецьку

Депутат розповів, що він з Віктором Медведчуком протягом місяця не раз їздили в Донецьк і Луганськ.

"Але коли це стосувалося особисто нас - це було одне питання, коли це стало стосуватиметься ширшого кола людей - то було прийнято рішення шукати безпечніше місце для зустрічей", - підкреслив він.

За словами Шуфрича, від проведення переговорів у Мінську відмовилися, через передчасну появу цієї інформації в ЗМІ.

"Сьогодні шукається можливість для безпечної зустрічі групи з лідерами ДНР і ЛНР. Сподіваємося, вона відбудеться в найближчі дні", - зазначив нардеп.