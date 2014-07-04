У військкоматі Одеси вночі прогримів вибух, є постраждалі - ЗМІ

"В Суворовському районі міста Одеса 4 липня в 3.33 в триповерховому будинку, де розміщено Дорожньо-експлуатаційне управління і Суворовський районний військовий комісаріат стався вибух. В результаті вибуху одна людина постраждала, якого госпіталізували. Вибухом частково пошкоджено фундамент будівлі", - йдеться в повідомленні, повідомляють РИА Новости.

Причина НП поки не відома, проводиться перевірка.