У військкоматі Одеси вночі прогримів вибух, є постраждалі - ЗМІ
08:26, 04 липня 2014Політика
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Вибух прогримів у військовому комісаріаті Одеси.
"В Суворовському районі міста Одеса 4 липня в 3.33 в триповерховому будинку, де розміщено Дорожньо-експлуатаційне управління і Суворовський районний військовий комісаріат стався вибух. В результаті вибуху одна людина постраждала, якого госпіталізували. Вибухом частково пошкоджено фундамент будівлі", - йдеться в повідомленні, повідомляють РИА Новости.
Причина НП поки не відома, проводиться перевірка.
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