У Краматорську снаряд влучив у редакцію останньої місцевої газети (фото)

В цей час нікого із співробітників газети не було, оскільки в редакції не було світла, тому жертв вдалося уникнути, передає ТСН.

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"Технополіс" була останньою місцевою газетою, яка виходила в друкованій версії. Після вчорашнього обстрілу видання заявило, що виходити в друк поки не буде, як не буде друкуватися і остання в місті газета оголошень "Четвер".