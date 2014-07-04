У Краматорську снаряд влучив у редакцію останньої місцевої газети (фото)
07:11, 04 липня 2014Політика
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Вдень 3 липня під час обстрілу Краматорська один із артилерійських снарядів влучив у редакцію газети "Технополіс".
В цей час нікого із співробітників газети не було, оскільки в редакції не було світла, тому жертв вдалося уникнути, передає ТСН.
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Вибухнув у редакції газети снаряд / tehnopolis.com.ua
"Технополіс" була останньою місцевою газетою, яка виходила в друкованій версії. Після вчорашнього обстрілу видання заявило, що виходити в друк поки не буде, як не буде друкуватися і остання в місті газета оголошень "Четвер".
tehnopolis.com.ua
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