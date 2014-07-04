Екс-заступника Захарченка посадили під домашній арешт - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні забезпечення зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У Генпрокуратурі зазначили, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення масових вбивств громадян під час мирних акцій протесту, які відбувалися в м. Києві з листопада 2013 року по лютий 2014 року. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за дорученням колишнього міністра внутрішніх справ України Захарченка, його заступник - керівник апарату Лекарь у січні 2014 року організував незаконне постачання спеціальних засобів виробництва Російської Федерації для їх використання під час силового розгону протестувальників у м. Києві.

Читайте такожЯнукович нагородив заступника міністра МВС Сергія Лекаря орденом «За заслуги» ІІ

У Генпрокуратурі також наголосили, що незважаючи на те, що поставлені спецзасоби не мали висновків відповідних відомств про безпечність та допустимість їх використання, і фактично становили загрозу життю та здоров'ю громадян, 22 січня цього року Лекарь вніс на розгляд уряду проекти змін до правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку. Цього ж дня вказані правила, якими дозволялось використання спеціальних засобів з РФ, були прийняті на засіданні уряду.

«Таким чином, Лекарь вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. 2 липня цього року йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. 3 липня 2014 року Печерським районним судом м. Києва Лекарю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожГПУ відтворила схему організації розстрілу Майдану

Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням КМУ від 5 березня прийнято відставку заступника міністра внутрішніх справ України – керівника апарату Лекаря.