СБУ запобігла теракту в штабі АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів сказав голова СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такожАваков: в Одесі запобігли декільком терактам“Вчора СБУ був не допущений теракт щодо штабу АТО. Затримані особи, які намагались це здійснити”, - сказав він.

Він зазначив, наразі затримані дають свідчення, хто давав вказівки, фінансував і забезпечував їх зброєю.