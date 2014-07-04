СБУ запобігла теракту в штабі АТО
20:23, 04 липня 2014Політика
0 0
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) запобігли терористичному акту, який готувався щодо штабу керівництва Антитерористичної операції (АТО).
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів сказав голова СБУ Валентин Наливайченко.
Читайте такожАваков: в Одесі запобігли декільком терактам“Вчора СБУ був не допущений теракт щодо штабу АТО. Затримані особи, які намагались це здійснити”, - сказав він.
Він зазначив, наразі затримані дають свідчення, хто давав вказівки, фінансував і забезпечував їх зброєю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter