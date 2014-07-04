Бойовики захопили Луганську телерадіокомпанію

22:41, 04 липня 2014
Політика
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Бойовики захопили будівлю Луганської обласної державної телерадіокомпанії. 

Reuters

Як повідомляє  Радіо Свобода, на територію приїхали озброєні люди у камуфляжі і попросили співробітників покинути будівлю. На них були георгіївські стрічки, а на машині – російський триколор.

За словами журналіста Радіо Свобода, один із бойовиків сказав, що їхній канал закривається. При цьому він заявив, що тепер телеканал працюватиме у новому форматі, щоправда не уточнив у якому.

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Бойовики шукали генерального директора телерадіокомпанії. Спочатку його не було на місті, потім він приїхав, були переговори з терористами. Після цього співробітників попросили покинути будівлю.

Наразі обласне телебачення і радіо Луганщини відключене, не працює також місцева радіостанція «Пульс».

Генеральний директор Луганської обласної державної телерадіокомпанії Родіон Мірошник відмовився  коментувати ситуацію, пославшись на зайнятість.

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