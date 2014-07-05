Біля Азовського моря терористи обстріляли прикордонників: один загинув, 8 поранено

В Донецькій області, у районі населеного пункту Сєдове, на узбережжі Азовського моря сьогодні вночі терористи обстріляли пост технічного спостереження прикордонників.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час обстрілу близько 15 терористів застосовували міномети та стрілецьку зброю.

Нападники підійшли з боку Росії на двох маломірних плавзасобах та причалили в районі населеного пункту Сєдове. На прикордонному об’єкті військовослужбовці зайняли оборону та прийняли бій. Також до місця бою прибув резерв.

Внаслідок обстрілу один прикордонник загинув, 8 отримали поранення.

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Будівля об’єкту зруйнована, знищено прожектор та службовий автомобіль «УАЗ».

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