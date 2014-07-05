Порошенко доручив надати гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська
Президент України Петро Порошенко доручив надати невідкладну гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська та інших населених пунктів Донбасу, які були звільнені від бойовиків.
Про це глава держави повідомив у своєму коментарі щодо звільнення міста.
«Я вже дав всі необхідні накази щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Слов’янська та інших населених пунктів, які конче її потребують зараз. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені: хліб, вода, цукор, тушонка», - сказав Порошенко.Читайте такожТурчинов назвав звільнення Слов’янська переломним моментом у боротьбі з російськими терористами
Крім того, зазначив президент, найближчим часом розпочнуться роботи з відновлення енерго- та водопостачання «для забезпечення нормального життя в місті».
«Також негайно мають доставити людям пенсії, стипендії, інші державні виплати. Приступити до відновлення інфраструктури і привести в порядок школи! 1 вересня діти мають піти у відремонтовані класи», - додав глава держави.Читайте такожЯценюк дав Таруті один день на відновлення життєзабезпечення Краматорська і Слов’янська
Порошенко також підтвердив зобов’язання держави щодо допомоги у відновленні житла населення Донбасу, зруйнованого через агресію терористів.
Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зі Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.