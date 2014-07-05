Порошенко доручив надати гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська

Про це глава держави повідомив у своєму коментарі щодо звільнення міста.

«Я вже дав всі необхідні накази щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Слов’янська та інших населених пунктів, які конче її потребують зараз. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені: хліб, вода, цукор, тушонка», - сказав Порошенко.Читайте такожТурчинов назвав звільнення Слов’янська переломним моментом у боротьбі з російськими терористами

Крім того, зазначив президент, найближчим часом розпочнуться роботи з відновлення енерго- та водопостачання «для забезпечення нормального життя в місті».

«Також негайно мають доставити людям пенсії, стипендії, інші державні виплати. Приступити до відновлення інфраструктури і привести в порядок школи! 1 вересня діти мають піти у відремонтовані класи», - додав глава держави.Читайте такожЯценюк дав Таруті один день на відновлення життєзабезпечення Краматорська і Слов’янська

Порошенко також підтвердив зобов’язання держави щодо допомоги у відновленні житла населення Донбасу, зруйнованого через агресію терористів.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зі Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.