Попрощатися з митрополитом Володимиром прийшли близько 500 віруючих

У Києво-Печерську Лавру попрощатися з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату, митрополитом Київським і всієї України Владимиром пришли близько 500 вірян і понад сотня священнослужителів, повідомляє ТСН.ua.Правоохоронці посилено охороняють територію Лаври.

Раніше повідомлялося, що у 78-річного митрополита Володимира відкрилася внутрішня кровотеча. Він проходив лікування в одній з київських клінік.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життяпомер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан).

У Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні.

Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.