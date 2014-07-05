Над Краматорськом підняли український прапор - очевидці

Українські військові увійшли до Краматорська, над міськрадою встановлено український прапор.

Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах, передає ТСН.ua.

Блокпости терористів і вулиці порожні.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зІ Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.

Над мерією Слов'янська вже висить Державний Прапор України.

Очевидці повідомляли, що бойовики із Слов'янська прибули до Краматорська, а пізніше – до Донецька.

Увечері в Донецькій міськраді повідомили, що частина бойовиків, які прибули до Донецька зі Слов'янська і Краматорська, розмістилася в раніше захоплених державних будівлях, частина залишила місто.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив за один день відновити життєзабезпечення Слов'янська і Краматорська.