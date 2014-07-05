Президент: звільнення Слов’янська - знакова подія у боротьбі за відновлення цілісності України

Про це глава держави повідомив у своєму коментарі щодо звільнення міста.

«Це - ще не повна перемога. Але очищення Слов’янська від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне значення. Це - початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України. За повернення до нормального життя Донбасу, як невід’ємної частини нашої великої, сильної, європейської країни», - сказав президент.Читайте такожПорошенко доручив надати гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська

Він зазначив, що під час визволення міста було звільнено заручників, вилучено величезну кількість зброї.

За словами Порошенка, мирне населення вітало українських військових, які звільнили місто.

«Мирні мешканці зібралися на спонтанний мітинг на підтримку українських військових», - повідомив він.

Президент підкреслив, що під час звільнення решти міст та населених пунктів від бойовиків українські військовослужбовці мають дбати про захист та збереження місцевого населення.Читайте такожУкраїнська авіація знищила 2 танка терористів - Тимчук

«Я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст, селищ та сіл забезпечити виточену вивіреність у проведенні операцій та максимальний захист мирного населення», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід зі складу України, Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області та Луганської області. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

З 15 квітня на сході України проводиться антитерористична операція.

Сьогодні, 5 липня, українські силовики вибили терористів зі Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.