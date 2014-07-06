Терористи поранили за добу 12 військових

00:41, 06 липня 2014
Політика
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10 українських військовослужбовців було поранено в районі Поріччя, коли бойовики намагались прорватись до кордону.

террористы боевики / Twitter gazeta.ru

Учора, 5 липня,  терористи поранили 12 військових.

 Про це йдеться у повідомлені прес-центру АТО у Facebook.

Вдень об 11.50 відбувся обстріл блокпосту піхотинців з мінометів та стрілецького озброєння в районі Поріччя. Бойовики намагались прорватись до кордону. Поранено 10 українських військовослужбовців.

Через годину колона військових між Красним Лиманом та Кривою Лукою в лісосмузі помітили групу бойовиків. У результаті, було відкрито вогонь по бойовикам. Втрат серед військовослужбовців немає.

Пізніше у районі Резніковка та Сіверськ під час огляду місця нанесення вогневих ударів артилерією підірвався на розтяжці український десантник. Він доставлений до лікувального закладу.

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