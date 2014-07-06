Бомбардування населених пунктів виключене - РНБО

Про це заявив на брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання кореспондента ТСН щодо тактики дій сил АТО.

"Тактика ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників залишається в тому, що масоване бомбування населених пунктів буде виключено. Робота з повітря і важкої артилерії ведеться по колонах, які рухаються за містами або переміщуються між населеними пунктами. В самих населених пунктах - це дуже відповідальна і, я би сказав, ювелірна робота для наших спецпризначенців", - заявив Лисенко.

Читайте такожПлан дій АТО розроблено Генштабом, рух буде кожен день - АваковЗа його словами, українські військові "зроблять усе для того, щоб мирні мешканці не постраждали".

Нагадаємо, за останню добу сили АТО звільнили від терористів чотири міста, у тому числі Слов'янськ.