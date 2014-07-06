Бомбардування населених пунктів виключене - РНБО

16:20, 06 липня 2014
Політика
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Бомбардування населених пунктів в рамках боротьби з терористами виключене.

Тактика Ато виключає бомбування населених пунктів / Фотокореспондент газети “Голос України” Олександр Клименко

Про це заявив на брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання кореспондента ТСН щодо тактики дій сил АТО.

"Тактика ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників залишається в тому, що масоване бомбування населених пунктів буде виключено. Робота з повітря і важкої артилерії ведеться по колонах, які рухаються за містами або переміщуються між населеними пунктами. В самих населених пунктах - це дуже відповідальна і, я би сказав, ювелірна робота для наших спецпризначенців", - заявив Лисенко.

Читайте такожПлан дій АТО розроблено Генштабом, рух буде кожен день - АваковЗа його словами, українські військові "зроблять усе для того, щоб мирні мешканці не постраждали".

Нагадаємо, за останню добу сили АТО звільнили від терористів чотири міста, у тому числі Слов'янськ.

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