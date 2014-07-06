У Луганській області за два дні від артобстрілів загинули п'ятеро людей
У Луганській області 4-5 червня від артобстрілів й осколкових поранень загинули 5 осіб, ще 10 постраждали.
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України в області Тетяна Погукай, після артилерійської стрілянини біля кладовища у Жовтневому району Луганська були виявлені трупи чотирьох чоловіків.
Також в результаті артилерійської стрілянини одержали тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних і осколкових поранень 8 чоловік.
Читайте такожУ Луганській області висаджено у повітря міст через Сіверський Донець Крім того, 5 липня житель села Плотина під час перетину на автомобілі блокпоста в районі села Макарово одержав смертельне поранення в голову уламком снаряда.
Ввечері того ж дня до лікарні було госпіталізовано жителя Краснодону з осколковим пораненням лівого колінного суглоба і лівого плеча. Поранення він одержав на автодорозі "Луганськ-Ізварино" під час мінометної стрілянини.
Також до лікарні з вогнепальним пораненням поясниці госпіталізовано жителя села Поріччя.