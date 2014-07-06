ЗМІ: Бойовики посилили блокпости між Донецьком і Горлівкою

Про це повідомляє Остров з посиланням на очевидців.

"На блокпостах озброєних людей стало помітно більше. І видно, що вони стали більш ретельно ставитися до перевірки проїжджаючих машин. Перед нами в автомобілі у водія перевірили документи і підсадили до нього людину зі зброєю. Насильства не було, можливо, просто попросили підвезти", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Донецьку лунають вибухи, бойовики допитують жителів на вулицях - ЗМІЩе один очевидець повідомив, що машини деякий час змушені були стояти в пробці в районі Червоного партизана. "Там ДНР проводили якісь маневри", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що бойовики з бронетехнікою зі Слов'янська передислокувалися в Донецьк, Горлівку та Єнакієве.