Ядро колони терористів, які тікали зі Слов'янська, було знищене - Гелетей

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН сказав міністр оборони України Валерій Гелетей.

"Інформація про те, що будуть відходити бойовики, надходила постійно, але про те, що буде колона, дізналися в останню хвилину. І коли була отримана інформація, були задіяні відповідні підрозділи на одному з блокпостів. Дочекалися цю колону, були готові та дали бій. Якщо будете їхати з міста Слов'янська на Артемівськ, ви побачите десятки важкої техніки, багато вбитих сепаратистів. Зрозуміло, що колона була досить довгою по протяжності і одночасно знешкодити всю колону було непросто, місцевість дозволяла їм сховатися у різних місцях. Але це не говорить про те, що їм була надана можливість втекти. Я рахую, що ядро, а це більше десяти одиниць важкої техніки, було знешкоджене", - розповів генерал-полковник.

Читайте такожГелетей і Муженко нагородили офіцерів за звільнення від бойовиків селища Миколаївка

Крім того, міністр оборони прокоментував інформацію, що терористи, коли відступали, начебто прикривалися дітьми.

"Інформації дуже багато поступає, про те, що були саме діти, інформації немає. Ми виїзжали туди на місце, дивилися, але жодного тіла дитини не знайшли. Повірте мені, ніхто не знайшов, а якщо б знайшов, то у ЗМІ це було б вже озвучено. Тому я думаю, що довіряти треба військовим", - сказав Гелетей.

"Сьогодні у президента є чітка стратегія перемоги на Донбасі. Ті кроки, що проводилися президентом, починаючи з одностороннього припинення вогню. На сьогоднійшній день максимально задіяно зброю - танкова дивізія, військова авіація, десантники, спецназ. Зараз боєць одітий, взутий, є бронежилет, озброєння і ми знаємо, що робити", - додав міністр оборони.