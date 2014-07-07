Сили АТО блокують Донецьк і Луганськ для недопущення постачання зброї терористам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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“Насправді, відбувається блокування підходів до цих міст для того, щоб бойовикам не надходила зброя та інша допомога. Для населення це означає, що вони можуть пройти через блокпости, їм буде надана всіляка допомога", - сказав Андрій Лисенко.