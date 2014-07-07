Сили АТО блокують Донецьк і Луганськ для недопущення постачання зброї терористам
13:06, 07 липня 2014Політика
0 0
У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) підкреслюють, що міста Донецьк і Луганськ не взяті в облогу, а блокуються з метою виключення можливості поставок терористам живої сили і боєприпасів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожГорлівка, Донецьк, Луганськ залишаються під повним контролем бойовиків
“Насправді, відбувається блокування підходів до цих міст для того, щоб бойовикам не надходила зброя та інша допомога. Для населення це означає, що вони можуть пройти через блокпости, їм буде надана всіляка допомога", - сказав Андрій Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter