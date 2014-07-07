ЗМІ: Сили АТО завдали авіаудару по бойовиках, які обстрілювали аеропорт Луганська

Таку інформацію в ефірі телеканалу "112 Україна" озвучив прес-секретар АТО Олексій Дмитрашковський, передає луганський сайт 0642.

"По бойовиках, які здійснювали раніше обстріл Луганського аеродрому, здійснено удар. Зараз обходиться без обстрілу аеропорту", - повідомив він.

Крім того, Дмитрашковський підтвердив інформацію про те, що бойовики використовують символіку збройних сил, військових десантників, прапори і тим вводять в оману мирне населення.

Раніше таку інформацію поширювала в.о. голови Луганської ОДА Ірина Верігіна.