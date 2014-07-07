На Донеччині невідомий поранив у голову 13-річну дівчинку
16:56, 07 липня 2014Політика
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У Добропіллі Донецької області невідомий ранив в голову 13-річну дівчинку.
Дівчинку госпіталізували з вогнепальним пораненням
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.
За оперативним зведенням, за минулу добу у Добропільський міськвідділ міліції з лікарні надійшло повідомлення про надання меддопомоги 13-річній місцевій жительці з приводу вогнепального поранення голови. Травму дівчинка дістала в автомобілі, коли разом з батьками їхала дорогою, розташованою між містом Добропілля і смт Святогорівка.
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Невідомий вистрілив у бік автомобіля, куля потрапила в юну пасажирку.
На даний час обставини події встановлюються.
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