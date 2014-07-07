Звільнення Донецька буде дуже складною операцією - Тимчук

Звільнення Донецька від бойовиків «буде дуже складною операцією», заявляє координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Відразу проводиться аналогія, тобто невеличкий Слов’янськ, який ми кілька місяців там блокадою, обстрілювали і брали виморюванням. Зрештою, перемогли. Але все рівно, скільки часу минуло. Донецьк або Луганськ порівнювати неможливо по географії», – сказав Тимчук в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, «по-перше, треба враховувати морально-психологічний рівень терористів, які тільки окуповувалися у Слов’янську, які повиганяли міліцію, зайняли СБУ і таке інше, проти яких активних дій не могли проводити. Це одне, а друге, то зараз бойовий їх дух, коли вони втекли до Донецька і невідомо, чи їм вдасться втекти у Росію, чи є взагалі шляхи відступу. Тобто все ж таки варто враховувати, що Донецьк – це буде не Слов’янськ».

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Як заявив Тимчук, питання про те, чому удари по бойовиках, які відступали зі Слов’янська не були скоординованими, треба ставити керівництву АТО.

«Коли тільки сили терористів виходили зі Слов’янська, то удари по них все ж таки наносилися. Те, що він не був добре скоординований, не відпрацьована була взаємодія, не реалізована повністю розвідувальна інформація, то це, напевне, запитання до керівництва АТО. Але все ж таки якась частина терористів була знищена», – сказав координатор руху «Інформаційний спротив».

«Чому вже потім з Краматорська на Донецьк вони відправилися? Перше пояснення полягало у тому, що велика частка терористів пересувалася цивільним автотранспортом. Тобто у нас не військовий час. Якби був повністю цей район блокований, то, звичайно, будь-яка одиниця техніки, неважливо легковик цивільний або бронетехніка, тільки пересувається дорогою і не ідентифікована, то вважається ворогом – йде робота на знищення. Коли їде потік легковиків, то виявити, де з них терористи сидять, а де просто мирні жителі, то це вкрай складно», – додав Тимчук.

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Українські військові, що беруть участь в антитерористичній операції, протягом останніх днів звільнили від проросійських бойовиків Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку, Артемівськ, Дружківку та кілька інших населених пунктів на сході країни.

Проросійські бойовики далі контролюють Донецьк, Луганськ, Горлівку і кілька менших міст. Українські силовики продовжують антитерористичну операцію.