У Донецькій області при спробі залишити Україну затриманий росіянин - член "ДНР"

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловік намагався залишити Україну пішки через пункт пропуску «Успенка». Проте прикордонний наряд виявив, що росіянин не має міграційної картки.

Під час спілкування житель Москви помітно хвилювався та не зміг пояснити, звідки він слідує і яким шляхом потрапив на територію України.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку терористи розселилися по гуртожитках і ходять містом невеликими групамиПід час огляду прикордонники знайшли посвідчення «народного ополченця» «ДНР», підписане терористом Стрєлковим, блокнот із записами контактних телефонів та інструкціями з виходу на зв'язок, карти Слов’янська, Краматорська, Донецька, Амвросіївки, 4 комплекти військової польової форми та 3 пари армійського взуття тощо.

Затриманого чоловіка передано представникам антитерористичного центру.