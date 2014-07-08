У Макіївці бойовики захопили розподільчий центр: вивезли 1,5 тонн м'ясних виробів та документи

Невідомі озброєні люди захопили 7 липня один з підрозділів компанії «АПК-ІНВЕСТ» (власник - нардеп Борис Колесников) - розподільчий центр в Макіївці. Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на прес-службу компанії.

У прес-службі зазначили, що розподільчий центр виконував функції накопичення готової продукції (охолоджених м'ясних напівфабрикатів, готових м'ясоковбасних виробів) і логістичного розподілу.

«Вивезено понад 1,5 тонн продукції, наявні матеріальні цінності та оргтехніка, а також бухгалтерська документація. Жертв і постраждалих серед співробітників компанії немає», - наголошується в повідомленні.

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За даними прес-служби, на даний момент робота розподільчого центру зупинена, зірвані поставки продукції партнерам, у тому числі для роздрібної мережі - ТД «М'ясна весна».

«Відвантаження та доставка нашої продукції стане можливим тільки після розблокування терміналу і відновлення його нормального функціонування. Компанія сподівається на якнайшвидше вирішення даної ситуації та приносить свої вибачення бізнес-партнерам і нашим споживачам», - наголошується в повідомленні компанії.