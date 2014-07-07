Найманці з Кавказу захопили будівлю академії на Луганщині: на даху встановили зенітку

Сьогодні у Стаханові Луганської області найманці з Кавказу захопили будівлю гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“У Стаханові Луганській області приблизно 100 терористів з Кавказу захопили та почали укріплювати будівлю гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії. На даху будівлі вони встановили зенітну установку”, - сказав Лисенко.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку терористи розселилися по гуртожитках і ходять містом невеликими групами

Крім того, він зазначив, що у лісосмузі неподалік села Тернове Краснодонського району та поблизу дачних ділянок у селі Фабричне Лутугінського району бойовики розмістили установки “Град”.

За словами Лисенка, також є інформація, що терористи з Росії розміщуються у дитячих таборах, базах відпочинку неподалік від села Великий суходол Краснодонського району поруч із кордоном з Росією.