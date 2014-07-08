Українські канали мають створювати власне кіно - Гендиректор "1+1 медіа"

Про це він сказав під час круглого столу в УНІАН на тему: «Розвиток національного теле- та кіновиробництва в Україні: які заходи повинна вжити держава для його підтримки?».

Ткаченко нагадав про ініціативу медіа-групи відмовитись від показу російських серіалів та кіно, в яких вихваляються російські силовики.

«З огляду на події, фактично неоголошену війну з боку Росії, ми зрозуміли, що це виглядає російською мовою «кощунством», - сказав він.

Гендиректор "1+1 медіа" висловив переконання, що українські телеканали не повинні показувати російські фільми та серіали, в яких пропагується діяльність російських спецпризначенців та військових. Водночас він зазначив, що сьогодні не йдеться про фільми, які мають мистецьку цінність, чи такі класичні картини як, зокрема, «Семнадцать мгновений весны».

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На думку Ткаченка, що нинішня ситуація є приводом для того, аби замислитися про ситуацію на українському телебаченні.

«Десятки мільйонів доларів щорічно з України йдуть в Росію на оплату цієї продукції», - сказав він і додав, що це значно більше, ніж українські телеканали витрачають на власне виробництво і закупівлю продукту в інших країнах.

Таким чином, щонайменше дві третини або половина коштів, які мають українські телеканали, йдуть на закупівлю російського телепродукту, зауважив Ткаченко.

Він наголосив, що необхідно «перейти від розмов до бази масованої активізації власного виробництва».

Крім того, Ткаченко зауважив, що українські телеканали нібито й підтримують ініціативу «1+1 медіа» щодо відмови від деяких російських серіалів, але публічно не висловлюються з цього питання.

За його словами, українці мають таланти й можливості для виробництва власної продукції, а з огляду стан страв в економіці – зйомки українських серіалів та фільмів будуть набагато дешевшими.

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Також Ткаченко зауважив, що, крім російського ринку, є й інші, які не поступаються йому, зокрема, польський, з яким Україна може співпрацювати.

«Ми бачимо зараз, несподівано з’ясували для себе величезний інтерес з боку польських колег стосовно співробітництва з нами», - сказав він.

«Якщо законодавці, якщо Національна рада будуть готові підтримати, ми готові надати власні пропозиції стосовно того, яким чином спонукати, сприяти тому, щоб власне виробництво в Україні, телевізійне, кіношне продовжувалося», - наголосив Ткаченко.

У свою чергу член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк зауважила, що чекатиме на відповідні пропозиції, а також загалом наголосила на необхідності напрацювання пропозицій для депутатів та подальшому їх лобіюванні.

«Усі як один сьогодні говорять про те, що потрібно вимкнути набридлі і пропагандистські російські серіали, що потрібно виробляти власну продукцію, що ми повинні позбутися залежності від кіноринку сусідньої держави Росії. Натомість ми повинні запропонувати щось своє», - сказала експерт і висловила переконання, що такі можливості на сьогодні в Україні є.