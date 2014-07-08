У Європарламенті обіцяють ратифікувати асоціацію з Україною якомога швидше

Про це Брок заявив в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

„Перш за все, ми виконаємо нашу обіцянку про те, що ми ратифікуємо Угоду про асоціацію так швидко, як це можливо. Я думаю, що це буде жовтень”, - сказав він.

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Голова комітету впевнений, що вже на цьому тижні з цього питання будуть призначені доповідачі, щоб „після літніх канікул ми відразу розпочали процес, щоб досягти результату”. „Ми також дуже чітко зазначимо позицію Європейського Союзу, що неприйнятно вживати запобіжних заходів щодо української торгівлі, неприйнятно порушувати міжнародні закони, ми хочемо, щоб Україна була спроможна робити свій вибір. Майбутнє України повинно вирішуватися ні в Брюсселі, ні в Москві, але в Києві. Це ми пояснимо нашим російським партнерам”, - запевнив він.

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи продовжувати переговори з Росією чи застосовувати санкції, Брок зазначив, що переговори – „завжди кращий підхід, але іноді у вас просто не має вибору, і тоді будуть застосовані санкції”. „Я сподіваюсь, що буде конструктивний підхід, в результаті якого буде знайдено рішення, щоб уникнути третьої фази санкції. І це було б успіхом”, - сказав політик.

Довідка УНІАН. Брок обраний на посаду голови комітету Європарламенту 7 липня. Є членом ЄП з 1980 року. Очолював цей же комітет з питань закордонних справ з 2997 по 2007 потім – з 2012 року. Є речником групи Європейської народної партії у ЄП.