”Знаю поіменно, хто розхитує” єдність Ющенка, Тимошенко та демкоаліції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що єдність Президента і глави уряду руйнують конкретні люди.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «1+1» в неділю.

Прем`єр зазначила, що «величезна кількість» людей, які представляють кланово-олігархічну систему, політичні групи, зокрема, і опозицію, «мріють» про те, щоб зруйнувалася демократична коаліція і Президент, і прем`єр не знаходили спільної мови.

«Я можу твердо сказати, що я ці плани знаю, я знаю, як розхитується сьогодні єдність Президента і прем`єра, і демократичної коаліції – знаю поіменно, хто розхитує. У мене вистачить розуміння ситуації і здатності порозумітися з Президентом з кожного питання, і терпіння, щоб протистояти таким випадам», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю прем`єр-міністр сказала, що вдячна Президенту за те, що знаходить з ним взаєморозуміння з усіх питань.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що коаліція складається з двох політичних команд і «це означає, що дискусія не виключається… дискусія – це добре». «Головне – що в дискусії народжуються спільні рішення», - підкреслила прем`єр-міністр.