Мер Донецька підтвердив, що терористи зайняли завод з виробництва вибухівки
22:09, 08 липня 2014Політика
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Донецький міський голова Олександр Лук'янченко підтвердив, що представники самопроголошеної Донецької народної республіки зайняли Донецький казенний завод хімічних виробів.
Мер Донецька підтвердив, що терористи зайняли завод з виробництва вибухівки/ pauluskp.livejournal.com
Про це він сказав на прес-конференції 8 липня, пише ОстроВ.
При цьому, донецький градоначальник зазначив, що йому невідомо, чи вивозиться представникам «ДНР» з території заводу вибухівка.
«Мені цього не відомо, що там вивозять. Але, те, що там є представники «ДНР» мені відомо, тому що військова частина, яка охороняла цей завод, була роззброєна», - сказав мер, відповідаючи на відповідне питання.
Донецький казенний завод хімічних виробів - має сімдесятирічний досвід виробничих робіт. Він позиціонувався як виробник бойової спецтехніки для збройних сил. Завод займається виробництвом вибухових речовин для вугільної і гірничорудної промисловості та утилізацією артилерійських боєприпасів.
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