Мер Донецька підтвердив, що терористи зайняли завод з виробництва вибухівки

Про це він сказав на прес-конференції 8 липня, пише ОстроВ.

При цьому, донецький градоначальник зазначив, що йому невідомо, чи вивозиться представникам «ДНР» з території заводу вибухівка.

«Мені цього не відомо, що там вивозять. Але, те, що там є представники «ДНР» мені відомо, тому що військова частина, яка охороняла цей завод, була роззброєна», - сказав мер, відповідаючи на відповідне питання.

Донецький казенний завод хімічних виробів - має сімдесятирічний досвід виробничих робіт. Він позиціонувався як виробник бойової спецтехніки для збройних сил. Завод займається виробництвом вибухових речовин для вугільної і гірничорудної промисловості та утилізацією артилерійських боєприпасів.