Нацгвардія офіційно заявляє, що не має на озброєнні установок "Град"
09:53, 09 липня 2014Політика
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Командування Національної гвардії України офіційно повідомляє, що підрозділи Нацгвардії не мають на озброєнні установок реактивного залпового вогню «Град».
Нацгвардія не має Градів / Facebook Ігор Савчук
Про це повідомила прес-служба Нацгвардії.
"Останнім часом у районі проведення АТО мають місце випадки, коли терористи, видаючи себе за представників Національної гвардії, поблизу населених пунктів укріплюють блокпости та розміщують установки артилерійського вогню «Град»", - розповіли у прес-службі.
Читайте такожНа Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію - ЗМІУ зв'язку з цим гвардійці просять місцеве населення не піддаватися на провокаційні дії та повідомлення з боку терористів - Нацгвардія не має "Градів", у своїй повсякденній діяльності керується законодавством України і не застосовує зброю проти мирного населення.
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