Нацгвардія офіційно заявляє, що не має на озброєнні установок "Град"

Про це повідомила прес-служба Нацгвардії.

"Останнім часом у районі проведення АТО мають місце випадки, коли терористи, видаючи себе за представників Національної гвардії, поблизу населених пунктів укріплюють блокпости та розміщують установки артилерійського вогню «Град»", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожНа Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію - ЗМІУ зв'язку з цим гвардійці просять місцеве населення не піддаватися на провокаційні дії та повідомлення з боку терористів - Нацгвардія не має "Градів", у своїй повсякденній діяльності керується законодавством України і не застосовує зброю проти мирного населення.