Минулої доби терористи вбили трьох військових, одного з них застрелив снайпер

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу незаконними збройними формуваннями скоєно 6 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах Луганськ, Д’якове, Весела Гора, Лисиче, Маринівка, Щастя», - зазначив він.

«Внаслідок ведення бойових дій протягом доби троє військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, серед загиблих - начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони, якого вбила куля снайпера», - повідомив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 8 липня на півдні Донецької області Національна гвардія разом з колегами з батальону “Азов” повністю контролює узбережжя Азовського моря.