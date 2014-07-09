Минулої доби терористи вбили трьох військових, одного з них застрелив снайпер
Минулої доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, троє військовослужбовців загинули та четверо отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу незаконними збройними формуваннями скоєно 6 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах Луганськ, Д’якове, Весела Гора, Лисиче, Маринівка, Щастя», - зазначив він.
«Внаслідок ведення бойових дій протягом доби троє військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, серед загиблих - начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони, якого вбила куля снайпера», - повідомив Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 8 липня на півдні Донецької області Національна гвардія разом з колегами з батальону “Азов” повністю контролює узбережжя Азовського моря.