Гуманітарна допомога у Слов'янськ завозиться щодня, електропостачання відновлено у центрі міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський.

За його словами, також відновлено роботу лікарні і двох хлібопекарень “Зараз продукти завозяться щодня. Гуманітарна допомога надається щодня”, - підкреслив він.Читайте такожУ Слов'янськ і далі возитимуть гуманітарну допомогу

Як сказав Дмитрашковський, вчора поблизу Слов'янська була виявлена база, де перебувала “велика банда терористів”, і там знайдено велику кількість озброєння і боєприпасів, на яких є “маркування російських військових частин і підписи осіб, які відповідають за цю зброю”.