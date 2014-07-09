У Луганській області терористи захопили дачні будови

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Терористи продовжують мародерство", - заявив він.

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"Поблизу села Бірюкове Свердловського району Луганської області в дачне селище шахти №66 на автомобілях заїхали 70 терористів, які зайняли дачні будови", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, "сьогодні з території Луганської митниці бойовики вивезли 30 службових і конфіскованих автомобілів, на яких замінені номери".