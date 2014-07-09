Скаргу на арешт льотчиці Савченко розглянуть за закритими дверима
18:56, 09 липня 2014Політика
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Арешт української льотчиці Надії Савченко, яку утримують в СІЗО, буде оскаржено 10 липня у Воронезькому обласному суді.
Надія Савченко / ТСН
При цьому льотчицю не привезуть в зал засідань, а саме судове засідання буде проходити в закритому режимі.
Надія Савченко відповість на питання судді з допомогою телемосту, який зв'яже зал судового засідання і воронезький СІЗО №3, де утримують українку, повідомляє ТСН.
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Нагадаємо, Новоусманский районний суд заточив Надію Савченко під варту ще 2 липня. Під арештом вона повинна перебувати до 30 серпня.
Допитували Надію слідчі з спецуправління з розслідування міжнародних злочинів, яке було наспіх створено "через події в Україні".
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