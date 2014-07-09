Скаргу на арешт льотчиці Савченко розглянуть за закритими дверима

При цьому льотчицю не привезуть в зал засідань, а саме судове засідання буде проходити в закритому режимі.

Надія Савченко відповість на питання судді з допомогою телемосту, який зв'яже зал судового засідання і воронезький СІЗО №3, де утримують українку, повідомляє ТСН.

Читайте такожПорошенко доручив вжити невідкладних заходів для звільнення льотчиці Савченко

Нагадаємо, Новоусманский районний суд заточив Надію Савченко під варту ще 2 липня. Під арештом вона повинна перебувати до 30 серпня.

Допитували Надію слідчі з спецуправління з розслідування міжнародних злочинів, яке було наспіх створено "через події в Україні".