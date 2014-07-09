Перевезення Савченко до Росії є результатом змови терористів і спецслужб РФ - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Перебийніс зазначив, що Україна вимагає від Росії надати документально підтверджену інформацію про обставини, за яких Савченко потрапила на територію РФ.

“Наскільки нам відомо, вона перебувала в полоні у терористів. Про те, що вона була звільнена з полону і чомусь сама намагалася потрапити до РФ, що вже є саме по собі абсурдним, іншої інформації в нас не було. Тобто є цілком обгрунтовані підозри, що її переміщення до Росії було здійснене на основі змови або спільної діяльності між терористами і спецслужбами РФ”, - сказав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час проверки документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.