На Донбасі сапери знешкодили майже тонну вибухівки

03:05, 11 липня 2014
Політика
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У визволених від терористів населених пунктах військові сапери знищили вилучену в ході зачищення і розмінування територій та об'єктів інфраструктури вибухівку..

Саперы в освобожденном от террористов поселке Семеновка под Славянском / УНИАН

Відео знищення вибухівки було викладено на каналі Військового телебачення України на YouTube.

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Зазначається, що лише за останні кілька днів спеціалісти Збройних Сил України знешкодили майже тонну вибухівки ТНТ (тротил), близько десятка саморобних вибухових пристроїв, а також двадцять протитанкових та протипіхотних мін, закладених та схованих терористами. 

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