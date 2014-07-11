На Донбасі сапери знешкодили майже тонну вибухівки

Відео знищення вибухівки було викладено на каналі Військового телебачення України на YouTube.

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Зазначається, що лише за останні кілька днів спеціалісти Збройних Сил України знешкодили майже тонну вибухівки ТНТ (тротил), близько десятка саморобних вибухових пристроїв, а також двадцять протитанкових та протипіхотних мін, закладених та схованих терористами.