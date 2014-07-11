У Сімферополі з'явилося графіті "Разом проти рашизму"

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, невідомі автори змінили напис на величезному графіті "Разом проти фашизму" на більш актуальний: "Разом проти рашизму".

Напис підкоригували місцеві вуличні художники, замінивши букву "Ф" на "Р".

Тепер у районі "Москільце" Сімферополя, прямо навпроти ринку, розташований напис "Разом проти рашизму", який щодня бачать тисячі людей, передає Еспресо.TV.

Спочатку напис на стіні будинку з'явився в Сімферополі в 2010 році в пам'ять про Анастасію Бабурову і Станіслава Маркєлова, убитих в Москві в 2009 році.

Правозахисники та антифашисти щороку в день їх смерті проводять акції пам'яті, під час однієї з яких на будинку по вулиці Київській з'явилося графіті "Разом проти фашизму".