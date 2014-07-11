На блокпосту на Донеччині затримали мародера з 40 іконами

07:10, 11 липня 2014
Політика
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На блокпосту на Донеччині затримали мародера, який мав при собі 40 ікон.

Донецк / REUTERS

Про це повідомляє руководтель центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Також на блок-посту поблизу н.п. Оленівка в зоні АТО затриманий мародер. Вилучено близько 100 000 доларів і 40 ікон", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, вночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО.

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