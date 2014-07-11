На блокпосту на Донеччині затримали мародера з 40 іконами
07:10, 11 липня 2014Політика
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На блокпосту на Донеччині затримали мародера, який мав при собі 40 ікон.
REUTERS
Про це повідомляє руководтель центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Також на блок-посту поблизу н.п. Оленівка в зоні АТО затриманий мародер. Вилучено близько 100 000 доларів і 40 ікон", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, вночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО.
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