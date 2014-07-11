ДНР насправді фікція - вірменський "доброволець"

Так вірменський "доброволець" Артур Гаспарян, який воював на боці донецьких терористів, заявив в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.

"ДНР - це насправді фікція. ДНР, як я зрозумів, для мене існує в кабінетах цих Бородая, Пушилина, Царьова, а рішення приймаються в іншому місці і іншими людьми", - сказав він.

Також він звинуватив командування бойовиків в некомпетентності і зраді.

Читайте такожКарта гарячого Сходу: сили АТО звільнили Сіверськ, на кордоні з РФ тривають провокації"Досі ті люди, які нас, по суті, зрадили (того, що сталося в аеропорту, можна було уникнути, і все могло бути по-іншому, якщо б все було організовано грамотно), командують, і добровольці з Росії їдуть до них. Я хочу, щоб ці люди зрозуміли, хто буде ними командувати. Я пішов, вижив дивом, мені їх шкода. Вони ще йдуть у підпорядкування таких командирів, як Ходоковський і до інших людей, я всіх на прізвище не знаю", - заявив Гаспарян.

Так, за його словами, під час боїв за донецький аеропорт два КамАЗи бойовиків були знищені не українськими силовиками, а "своїми".

Також він підкреслив, що співвідношення "місцевих" і "приїжджих" серед бойовиків приблизно 20 на 80, і застеріг "добровольців" з інших країн від участі в конфлікті.