Єхануров порахував, скільки військових треба для збереження нейтралітету

У разі збереження нейтрального статусу України Збройні Сили мають налічувати 400 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, виступаючи на другій міжнародній конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Я можу сказати, що для забезпечення нейтрального статусу Україні необхідно мати до 400 тисяч чисельність наших Збройних Сил і відповідно їх забезпечувати», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він нагадав, що зараз, на виконання плану переходу на контрактну армію, у складі Збройних Сил нараховується лише 200 тисяч осіб і триває скорочення.

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