У Санкт-Петербурзі поставили оперу про анексію Криму

Як повідомляє Радіо Свобода, режисер-постановник Юрій Александров є автором ідеї і автором сценарію, вірші він доручив написати співробітниці театру, а в роботу включив весь колектив театру «Санктъ-Петербургъ Опера».

«Від нестачі ідеології опера-мітинг «Крим» не страждає. І персонаж в сірому костюмі, схожий на президента Путіна, з'являється в ньому з першої хвилини - це він, стоячи на великій карті Криму, читає проникливі вірші «Мій Крим». Дія взагалі цілком походить на цій карті, що замінює сцену, глядачі розташовуються навколо. У першій частині сестри милосердя кладуть до них на коліна закривавлені бинти - символ втрат в Кримській війні XIX століття. Друга частина присвячена Великій Вітчизняній війні, матроси патетично прощаються з дівчатами, гуркочуть вибухи», - розповідає кореспондент Радіо Свобода, що побував на прем'єрі.

Читайте такожУ Росії хочуть створити книгу про "насильство і свавілля націоналістів" в УкраїніЯк повідомлялося раніше, народний артист Росії Юрій Александров, автор «опери-мітингу» «Крим», спростував звинувачення у популізмі, які лунали на його адресу, і заявив, що йому ніхто не замовляв цей спектакль.

Виставу називають «художньою і громадянською відповіддю на драматичні події цього року».

При цьому не приховується, що режисер за основу постановки взяв оперу радянського композитора Маріана Коваля «Севастопольці» і переробив партитуру.