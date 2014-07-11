Українські силовики повернули контроль над пропускним пунктом «Ізварине» - АТО
10:59, 11 липня 2014Політика
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Українські силовики повернули контроль над прикордонним пунктом пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ізварине» Луганської області.
"Ізварине" знову під контролем АТО / Державна прикордонна служба України
Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.
«Під час виконання завдань з відновлення та розблокування державного кордону України та взятті прикордонних пунктів пропуску «Червонопартизанськ» та «Ізварине» особовий склад підрозділів і частин Збройних сил України проявили мужність та героїзм», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, група бойовиків у ніч з 20 на 21 червня напала на пункт пропуску через державний кордон «Ізварине».
24 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення руху в пункті пропуску «Ізварине».
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