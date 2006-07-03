Коаліція відмовилася брати участь у роботі круглого столу

«Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України відмовилися брати участь у роботі круглого столу в зв’язку з відсутністю лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Ця заява М.ТОМЕНКА прозвучала об 11.35, тобто більш ніж через півгодини після того, як мав розпочатися круглий стіл.

Перед цим фракція КПУ заявила, що не братиме участі у круглому столі. На думку комуністів, зараз відбувається боротьба за владу, за портфелі, і тому вони не хочуть брати в цьому участь.

М.ТОМЕНКО зазначив, що «втрачає будь-який сенс» проведення круглого столу без участі керівництва фракції “регіонів”.

Він зазначив, що на цьому круглому столі мали бути висловлені позиції двох сторін, обговорена ситуація та підготовлені документи, які б дозволяли вирішити ситуацію, що склалася у Верховній Раді.