Сьогодні Кернес повернеться до України

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту масових комунікацій та зв`язку з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його відомостями, мер прилетить до Харкова у другій половині дня. З понеділка, 14 липня, Кернес повернеться до виконання обов’язків міського голови.

Сидоренко не став коментувати стан здоров’я Кернеса та підкреслив, що мер «незабаром сам про все розповість».

Як повідомляли харківські ЗМІ, Кернесу минулого тижня зробили дві операції одночасно – ортопедичну та нейрохірургічну. Оперативне втручання тривало майже 10 годин. Після операцій близько трьох днів Кернес відходив від наркозу.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час пробіжки невідомий з вогнепальної зброї поранив Харківського міського голову Кернеса. Мер отримав поранення у спину. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново літаком відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до 17 червня, після чого повернувся до Харкова.

1 липня Кернес вилетів для проведення планової операції за межі України. Обов’язки міського голови весь цей час виконував секретар Харківської міськради Олександр Новак.

Довідка УНІАН. У березні головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

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13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

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28 квітня, після замаху, за клопотанням захисту Печерський районний суд міста Києва змінив Кернесу запобіжний захід на особисту поруку і прокуратура дозволила виїхати на лікування за кордон.