Кернес вилетів з України на планову операцію

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив директор Департаменту масових комунікацій та зв'язку з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

“Так, виїхав. Планова операція”, - сказав Сидоренко, зазначивши, що мер покинув територію Харкова вчора, 1 липня.

Він не уточнив, де саме буде проходити операція та коли Кернес повернеться в Харків.

“Як тільки дозволять лікарі одразу ж повернеться, ані днем пізніше”, - сказав директор департаменту.

Читайте такожКернес про замах: це не місцеві розборкиВін додав, що на час відсутності Кернеса, виконувати обов'язки Харківського міського голови буде секретар Харківської міськради Олександр Новак. Розпорядження щодо цього підписав мер Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час пробіжки невідомий з вогнепальної зброї поранив Харківського міського голову Геннадія Кернеса. Мер отримав поранення у спину. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново літаком відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до 17 червня, після чого повернувся до Харкова.

Довідка УНІАН. У березні Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

28 квітня, після замаху, за клопотанням захисту Печерський районний суд міста Києва змінив Кернесу запобіжний захід на особисту поруку і прокуратура дозволила виїхати на лікування за кордон.