РНБО: Учора під Донецьким аеропортом терористи постріляли один одного

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Донецьку бойовики захопили завод американської CargillЗа його словами, під час бою в районі аеропорту через конфлікт між бандформуваннями відбулась перестрілка між батальйоном терористів “Заря” та російськими найманцями, які рухались із Донецька, в результаті чого 7 бойовиків загинуло.