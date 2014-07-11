РНБО: Учора під Донецьким аеропортом терористи постріляли один одного
15:19, 11 липня 2014Політика
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Учора, 10 липня, біля Донецького аеропорту сталася збройна сутичка між бандами терористів.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.
Читайте такожУ Донецьку бойовики захопили завод американської CargillЗа його словами, під час бою в районі аеропорту через конфлікт між бандформуваннями відбулась перестрілка між батальйоном терористів “Заря” та російськими найманцями, які рухались із Донецька, в результаті чого 7 бойовиків загинуло.
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