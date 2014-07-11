В Маріуполі на ринку родички Януковича виявили арсенал зброї та прапори "ДНР" – ОДА
20:12, 11 липня 2014Політика
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На ринку, що належить родичці екс-президента Януковича, виявили арсенал зброї, георгіївські стрічки, прапори «ДНР» і РФ, а також фальшиві гривневі купюри.
На ринку родички Януковича виявили зброю, прапори ДНР та георгіївські стрічки / Фото УНИАН
У Маріуполі Донецької області у родички екс-президента Віктора Януковича, що втік з України, виявлено арсенал зброї.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
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«У Маріуполі бійцями спецбатальйону «Азов» на ринку, що належить родичці екс-президента Януковича, виявлено арсенал зброї, георгіївські стрічки, прапори «ДНР» і РФ, а також фальшиві гривневі купюри», - йдеться у повідомленні.
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