В Маріуполі на ринку родички Януковича виявили арсенал зброї та прапори "ДНР" – ОДА

У Маріуполі Донецької області у родички екс-президента Віктора Януковича, що втік з України, виявлено арсенал зброї.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Читайте такожУ Києві показали російську зброю, вилучену в терористів на Донбасі

«У Маріуполі бійцями спецбатальйону «Азов» на ринку, що належить родичці екс-президента Януковича, виявлено арсенал зброї, георгіївські стрічки, прапори «ДНР» і РФ, а також фальшиві гривневі купюри», - йдеться у повідомленні.